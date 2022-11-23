Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB), повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.
Згоди щодо нової програми досягнули за підсумками останньої віртуальної місії МВФ, яка тривала з 11 по 22 листопада. Зазначається, що дану програму ще має погодити правління МВФ.
"PMB допоможе заякорити макроекономічні політики та пришвидшити донорську підтримку. Реалізація цієї програми відкриє шлях до повноцінної підтримки Фондом України", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.
Нагадуємо:
Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".
Перша Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та тривала до 20 жовтня включно.
Остання місія МВФ тривала у віртуал ному форматі і почалася 11 листопада.