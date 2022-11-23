Дніпропетровська область, Дніпро та Кривий Ріг залишилися без світла

Фактично весь Дніпро залишився без світла через російський обстріл, повідомив мер міста Борис Філатов. У Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення міста, повідомив глава ВА Олександр Вілкул, повідомляє Новое время.

"Через чергову масовану ракетну атаку Росії фактично весь Дніпро залишився без світла. Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає краще зробити запаси води" , - пише Філатов у Facebook.

Також Вілкул у Telegram повідомив, що у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення міста.

"Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах" , – пише він.

Вілкул додав, що розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів, які опинилися заблокованими у шахтах.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що через різке зниження напруги в мережі відбулися аварійні відключення електрики по всій області. У регіоні знеструмлено водоканали, є перебої з водою.

23 листопада РФ завдала нових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України в різних областях.

У Києві підтвердили «приліт» в один з інфраструктурних об'єктів, у Київській області — у житловий будинок, у Вінницькій та Львівській — в об'єкти критичної інфраструктури.