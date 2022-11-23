У Повітряних силах назвали кількість ракет, випущених по Україні

Сили ППО збили 51 із 70 крилатих ракет РФ під час масованого обстрілу України. Також було знищено п'ять дронів-камікадзе, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування ЗСУ у Telegram.

У прес-центрі уточнили, що країна-терорист завдавала ракетних ударів з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснювалися з 10 літаків-ракетоносців Ту-95 з Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

"Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр. 51 ракета знищена силами та засобами протиповітряної оборони" , - йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що на півдні країни було знищено п'ять ударних безпілотних літальних апаратів типу Ланцет.

У середу, 23 листопада, Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включаючи Київ. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що окупанти направили Києвом 31 ракету, з яких 21 — було збито. Внаслідок обстрілу столиці загинули троє людей, зокрема 17-річна дівчина. Поранення отримали 11 людей.

По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, які діятимуть добу.