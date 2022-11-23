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Байден доручив надати Україні $400 мільйонів військової допомоги

Байден доручив надати Україні $400 мільйонів військової допомоги
Фото: Facebook

Президент США Джо Байден 23 листопада доручив Держдепартаменту надати Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Білий дім.

"Я доручаю державному секретареві... розпорядитися виділенням до 400 мільйонів доларів на оборонні статті та послуги міністерства оборони, а також на військову освіту та тренування, щоб надати допомогу Україні та ухвалювати рішення, необхідні відповідно до таких розділів, щоб спрямувати таке виділення (коштів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сенатор-республіканець Джим Ріш в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що немає ризику зменшення військової підтримки США для України після проміжних виборів до Конгресу, попри те, що від окремих політиків лунають такі заклики.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що США продовжать підтримувати Україну на тлі ракетних обстрілів РФ.

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