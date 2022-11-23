ОП заявляє про розгортання "пунктів незламності" по всій Україні

В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. Проте де саме вже працюють такі пункти – невідомо, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Розгортаємо пункти незламності по всій країні! Ми все витримаємо! Держава працює, ЗСУ працює!".

Як сказано у відеопрезентації Офісу президента, вже підготовлено понад 4 тисячі пунктів незламності і їх ставатиме все більше. Про це напередодні говорив і президент Володимир Зеленський.

У пункти незламності можна прийти у випадку тривалого відключення електроенергії. Там, як обіцяють, будуть тепло, вода, електроенергія, інтернет, аптечки, місця для відпочинку тощо.

Мапу розташування "пунктів незламності" можна подивитися на спеціальному сайті.

Кореспондентам "Української правди" поки що не вдалося знайти "пункт незламності", який би вже працював.

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