Зеленський відповів на російський ракетний удар по Україні

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогоднішніми обстрілами Росія підтвердила, що є терористичною країною, але українці зможуть вистояти, бо є незламним народом і роботи з відновлення пошкоджених об'єктів енергетики та водопостачання вже ведуться, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям".

Також президент сказав, що роботи з відновлення функціонування енергетики, водопостачання вже ведуться.

"Всі працюють, ДСНСники працюють, енергетики працюють, місцева влада. Завдання поставлено" , - сказав він.

Зеленський підкреслив, що все, що зруйнували росіяни, буде відновлено.

"Ми все це відновимо, і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ" , - підкреслив президент.

23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла і води.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.