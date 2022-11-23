ОВА: Енергопостачання в Київської області можуть відновити найближчим часом

Енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури в Київській області після російської атаки можуть відновити найближчим часом. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону в середу, 23 листопада, повідомляє Новое время.

Кулеба повідомив, що російські окупанти випустили по Київській області та Києву більше 30 ракет, понад 20 з них збили, але є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У Вишгороді внаслідок влучання ракети в житловий будинок поранено понад 30 людей, з них четверо — діти. Підтверджено загибель двох людей, інформація уточнюється. У Фастівському районі поранено одну людину, ще одну — в Обухівському районі.

"…Енергетики вже працюють над тим, щоб відновити енергосистему. Найближчими годинами ми очікуємо на хороші новини щодо відновлення енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, потім поступово заживлюватимуть міста" , — розповів він.

Очільник ОВА також нагадав, що в області відкриваються Пункти незламності, де можна зарядити телефон та отримати все необхідне. За словами Кулеби, там можна буде залишитись на ніч.

Раніше в Київській ОВА повідомили, що область повністю знеструмлена внаслідок масованої ракетної атаки РФ, частково немає опалення та водопостачання.

У середу, 23 листопада, Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включно з Києвом. Загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Сили ППО збили 51 із 70 крилатих ракет, випущених окупантами. По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, які триватимуть добу. За даними Нацполіції, російські ракети влучили в 16 об'єктів інфраструктури.