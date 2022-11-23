Зеленський зажадав скликати термінове засідання Ради безпеки ООН

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

"Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв'язку з сьогоднішніми російськими ударами" , - йдеться у повідомленні.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

"Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини" , - заявив президент.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря".

Загалом, за даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".