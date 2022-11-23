Зеленський зажадав скликати термінове засідання Ради безпеки ООН
Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter.
"Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв'язку з сьогоднішніми російськими ударами", - йдеться у повідомленні.
"Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини", - заявив президент.
23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря".
Загалом, за даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".