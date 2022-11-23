Генштаб: Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти та інфраструктурні об'єктів з усіх видів зброї, намагаються наступати на 2 напрямках фронту, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Загарбники вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Загарбники продовжують зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськиналаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.

Підтверджено ураження ЗСУ живої сили та військової техніки окупантів за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими.

Наша авіація протягом поточної доби завдала 4 удари: 3 - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.