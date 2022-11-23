Залужний відреагував на ракетні обстріли окупантів 23 листопада
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відреагував на обстріли окупантів 23 листопада, за його словами, росіяни воюють із немовлятами та мирними громадянами, повідомляє Українська правда.
Про це Залужний повiдомив у Facebook.
"Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави.
Будучи неспроможним здолати Збройні сили, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.
Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр").
Силами і засобами Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".
За словами Залужного, тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.
Він подякуваа військовослужбовцям:
"Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого".
Також головнокомандувач подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО:
"Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України".