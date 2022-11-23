ОП: Енергосистема після ракетних ударів буде відновлена протягом годин

Енергосистему України після російських ракетних ударів буде відновлено протягом годин, а не днів чи місяців, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, коли буде відновлено енергопостачання, Тимошенко сказав:

«Завдання поставлено відновити якнайшвидше протягом кількох годин».

Він зазначив, що насамперед електрика буде подана об'єктам критичної інфраструктури, а лише потім населенню.

"Я думаю, що найперше — це об'єднання у єдину енергосистему. Як тільки це буде зроблено, одразу розпочнеться живлення міст, селищ та сіл, але найперше – це критична інфраструктура. Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години" , — наголосив Тимошенко.

23 листопада Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включаючи Київ. В результаті загинули шестеро людей, ще 36 отримали поранення.

Сили ППО збили 51 із 67 крилатих ракет, випущених окупантами.

По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, які діятимуть добу. За даними Нацполіції, російські ракети влучили у 16 об'єктів інфраструктури.