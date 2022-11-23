Рада безпеки ООН проведе термінове засідання через російські атаки на Україну

Рада безпеки ООН проведе термінове засідання у середу, 23 листопада, о 23:00 за київським часом через російські атаки на Україну, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті Ради безпеки ООН.

У повідомленні йдеться, що темою засідання буде «забезпечення миру та безпеки України».

Доповнено 20:24. За даними Reuters, очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні та розповість про руйнування, завдані цивільній інфраструктурі внаслідок російських ракетних ударів. Зазначається, що це спричинило гнів РФ.

Раніше Зеленський доручив українському послу в ООН запросити термінове скликання Ради безпеки організації після масового обстрілу з боку РФ.

23 листопада Європарламент підтримав резолюцію, якою визнав Росію державою-спонсором тероризму та закликав до її міжнародної ізоляції.

Цього ж дня Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включаючи Київ. В результаті загинули шестеро людей, ще 36 отримали поранення.

Сили ППО збили 51 із 67 крилатих ракет, випущених окупантами. По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, які діятимуть добу. За даними Нацполіції, російські ракети влучили у 16 об'єктів інфраструктури.