Спікер канцлера Німеччини спростував слова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що до 24 лютого Берлін нібито хотів, щоб Україна «швидко впала». Про це повідомляє агентство Bloomberg в середу, 23 листопада, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції в Берліні речник Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт сказав, що у Джонсона «свої відносини з правдою», і «цей випадок — не виняток».

На запитання, чи назвав би він Джонсона брехуном, Гебештрайт відповів, що особисто брав участь у переговорах з тодішнім прем'єром Британії за кілька днів до початку повномасштабної війни, і що в того «завжди дуже особистий підхід до істини».

Вже 26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН зробить усе можливе для допомоги Україні та передасть їй протитанкову зброю і ракети Stinger. До повномасштабної війни РФ проти України Німеччина відмовлялася від постачання зброї Києву.

Раніше Борис Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal заявив, що позиція деяких західних країн до початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ сильно відрізнялася від нинішньої, коли країни ЄС надають тверду підтримку Україні.