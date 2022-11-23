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Папа Римський провів паралель між Голодомором Сталіна та війною Путіна

Папа Римський провів паралель між Голодомором Сталіна та війною Путіна

Папа Римський Франциск у середу виступив із найрішучішим на сьогодні засудженням війни Росії проти України, пов'язавши її з Голодомором Йосипа Сталіна, який понтифік назвав геноцидом, повідомляє Європейська правда.

Слова Папи у середу наводить Vatican News.

"Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого Голодомору-геноциду, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертв цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії", – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу.

Ця заява ознаменувала різку активізацію висловлювань Папи на тему російського вторгнення. Франциск дотепер намагався уникати прямих звинувачень Росії чи президента Владіміра Путіна і висловлював припущення, що агресія була спровокована Заходом.

Говорячи із журналістами раніше цього місяця, Папа нарікав на "жорстокість війни, яка походить не від російського народу, тому що російський народ - великий народ, а від найманців".

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у відповідь зазначила, що Папа неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.

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