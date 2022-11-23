Блінкен та Боррель: жахлива ракетна тактика РФ не похитне підтримку України

Глави дипломатії ЄС та США засудили "злочинні напади" та "жахливу тактику" РФ, яка 23 листопада здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичних об’єктів інфраструктури, повідомляє Європейська правда.

"Мільйони людей по всій Україні сховались в укриттях, коли Росія сьогодні знову випустила на них ракети. Триваючі атаки проти інфраструктури спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучість України та її партнерів" , - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 23, 2022

"Рішуче засуджую нові злочинні напади Росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру в Україні: масові відключення електроенергії, в тому числі в Молдові. Позбавлення мільйонів людей електроенергії, води та опалення взимку є жорстоким та нелюдським. Підтримка України та Молдови з боку ЄС залишається незмінною" , - написав Жозеп Боррель.

Strongly condemn #Russia’s renewed criminal attacks against civilians & critical infrastructure in Ukraine: massive blackouts, also in Moldova. Depriving millions of electricity, water &heating during winter is cruel & inhuman. EU's support to Ukraine & Moldova continues unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

Посли країн "Групи семи" у Києві у середу ввечері виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.