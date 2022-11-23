Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині віддати Україні системи Patriot
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи ПРО Patriot, повідомляє Українська правда.
Про це Блащак написав у Twitter.
"Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні.
Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні.
Наразі намецька сторона на пропозицію Блащака не відреагувала.
Після того, як у Польщі впала ракета Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити систему поблизу кордону з Україною.