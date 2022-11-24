У Києві тимчасово не ходять трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси

Станом на ранок 24 листопада у Києві не ходять трамваї, але їхні маршрути продублюють автобусами, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Повідомляється, що у зв'язку з цим на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна"

№3 "ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна"

№ 12 "Пуща Водиця - пл. Шевченка"

№ 14 "Отрадний масив - пл. Контрактова"

№18 "пл. Контрактова - вул. Старовокзальна"

№19 "пл. Шевченка - пл. Контрактова"

№28 "вул. Милославська - пл. Дарницька"

Зазначимо, у повідомленні КМДА не вказується причина, але, ймовірно, трамваї не ходять через наслідки вчорашньої ракетної атаки та масового знеструмлення столиці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що світло у Києві з'явиться вже у першій половині дня 24 листопада.

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