KIA почали називати "KN" через новий логотип

Минулого року компанія Kia оновила свій логотип, зробивши його сучаснішим. Емблему позбавили звичної овальної рамки та змінили шрифт написання літер. Так, після цих коригувань вона почала виглядати стильніше, але викликала безліч плутанин серед користувачів, повідомляє Автоцентр.

Повідомляється, що щомісяця понад 30 тисяч людей шукають у Google марку під назвою "KN". Вони пишуть "позашляховик KN", "ціна автомобіля марки KN", "електричний автомобіль марки KN", "що за марка автомобіля KN", "автомобіль KN Carnival", "що таке KN", "автомобіль KN Telluride" та інше. Сплеск таких запитів було помічено одразу після виходу на ринок Kia Stinger.