Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 310 солдатів РФ, 10 БПЛА та 51 ракету

За даними Генерального штабу, за минулу добу Збройні сили знищили 310 загарбників, 10 БПЛА і 51 крилату ракету, загальні втрати в живій силі окупантів досягли 85 720 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,

танків - 2898 (+1) од.

бойових броньованих машин - 5837 (+7) од.,

артилерійських систем - 1889 (+2) од.,

РСЗВ - 395 (+0) од.

засобів ППО - 209 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет - 531 (+51),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од.,

спеціальної техніки – 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.