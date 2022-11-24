Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 310 солдатів РФ, 10 БПЛА та 51 ракету
За даними Генерального штабу, за минулу добу Збройні сили знищили 310 загарбників, 10 БПЛА і 51 крилату ракету, загальні втрати в живій силі окупантів досягли 85 720 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
- танків - 2898 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 5837 (+7) од.,
- артилерійських систем - 1889 (+2) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
- крилатих ракет - 531 (+51),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 161 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.