Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі

Збройні сили України поширили термінове звернення до народу Білорусі із закликом не допустити втягування РБ у війну РФ проти України.

"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець" , – йдеться у зверненні.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія намагається втягнути РБ у війну з Україною "будь-якими шляхами".

ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, відстежувати дії підозрілих осіб та транспорту біля об'єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.