Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі
Збройні сили України поширили термінове звернення до народу Білорусі із закликом не допустити втягування РБ у війну РФ проти України.
"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець" , – йдеться у зверненні.
У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія намагається втягнути РБ у війну з Україною "будь-якими шляхами".
ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, відстежувати дії підозрілих осіб та транспорту біля об'єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.
"Україна не вважає вашу країну, тим більше - ваш народ - ворогом... Ми не збираємося і не плануємо проводити жодних агресивних дій на території РБ. Це - офіційна позиція України. Сьогодні багато залежить від кожної людини, сподіваємось на вашу пильність та розуміння ситуації", - резюмують у Генштабі.