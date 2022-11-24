Приватбанк підвищив ліміт на зняття готівки у банкоматах

Державний Приватбанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.

"З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн" , - йдеться у повідомленні прес-служби.

У банку пояснили, що таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі Приватбанку за одну операцію і повторити через три години.

Збільшення лімітів на переведення в готівку карт всіх українських та зарубіжних банків дозволить клієнтам усіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів, повідомив член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Наразі у мережі ПриватБанку працюють понад 5000 банкоматів у всіх областях України.