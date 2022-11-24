Мера Харкова оштрафували за російську мову

Мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання під час телемарафону "Єдині новини" недержавної (російської) мови, повідомляє Українська правда.

Мовний омбудсмен Тараса ﻿Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Тереховим Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як зазначено у постанові, мер у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.

Через це на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.

"Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.