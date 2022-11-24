Мера Харкова оштрафували за російську мову
Мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання під час телемарафону "Єдині новини" недержавної (російської) мови, повідомляє Українська правда.
Мовний омбудсмен Тараса Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Тереховим Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Як зазначено у постанові, мер у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.
Через це на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.
"Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.
Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження: 4 грудня 2022 року", - заявив Кремінь.