Число жертв атаки РФ на Вишгород збільшилося

Кількість жертв російської атаки на Вишгород Київської області в середу, 23 листопада, збільшилася до шести осіб.﻿ Про це написав у у Facebook голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Новое время.

"Шість загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з'явилося на 200 років раніше Москви та, незважаючи ні на що, процвітатиме, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати" , — написав він.