У США обговорюють запровадження ліміту цін на нафту з Росії

Влада Сполучених Штатів Америки продовжує обговорювати питання запровадження ліміту цін на російську нафту, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Так, це питання на порядку денному" , - заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо максимальної ціни на нафту з РФ.

Президент також зазначив, що він обговорював запровадження таких обмежень проти Росії з міністром фінансів США Джанет Йеллен.

За даними ЗМІ, міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту. Наступна зустріч, ймовірно, відбудеться 13 грудня.