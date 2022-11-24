У Німеччині відповіли на пропозицію передати Україні ППО Patriot

Системи ППО Patriot, які Німеччина має намір передати Польщі, призначені лише для країн-членів НАТО.﻿ Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Ці Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО" , - наголосила міністр.

За її словами, будь-яке можливе використання американських ЗРК не на території країн-союзників вимагатиме обговорення між країнами Альянсу.

Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення систем ППО Patriot на кордоні з Україною.

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням передати Україні ЗРК, які призначалися для його країни.