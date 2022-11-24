при оплаті карткою

У четвер, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Заслуховувалася доповідь розвідки про плани ворога найближчим часом. Обговорювалася також можливість забезпечення стабільності зв'язку за умов війни.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

Крім того, члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення" – повідомляється на сайті﻿ президента.

Також буде продовжено роботу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури.