Данілов підтвердив вбивство іранських інструкторів у Криму

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов підтвердив, що в Криму було вбито іранських інструкторів, які допомагали російським окупантам, повідомляє Новое время.

За словами Данілова, іранці в окупованому Криму допомагали росіянам пілотувати дрони іранського виробництва Shahed-136, які РФ використовувала для атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Він не уточнив, скільки інструкторів було ліквідовано.

"Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити" , - сказав він.

Секретар РНБО також зазначив, що іранці продовжують заперечувати постачання зброї Росії.

"Ми розуміємо, що вони [іранські безпілотники] не літають, поки [люди] не навчаться ними керувати, а росіянам не вистачає мізків, щоб самим у цьому розібратися… У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це [докази] будуть оприлюднені" , - додав Данілов.

Він сказав, що поки незрозуміло, чи поставив Іран балістичні ракети Росії. Данілов наголосив, що Україна “намагається відповісти на це запитання та зробить усе можливе, щоб цього не сталося".

21 жовтня The Jerusalem Post із посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що внаслідок ударів захисників України протягом тижня було вбито десять іранських інструкторів, які навчали російських окупантів.

Перед цим радник Офісу президента Олексій Арестович казав, що ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських інструкторах на українській території.

Представник Білого дому Джон Кірбі підтверджував, що США мають докази присутності іранських інструкторів в окупованому Криму. За даними Вашингтона, вони контролювали атаки безпілотників РФ по інфраструктурі України та цивільному населенню.