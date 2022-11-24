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Лободу внесуть до списку небажаних осіб

Лободу внесуть до списку небажаних осіб

Українську співачку Світлану Лободу буде додано до списку небажаних осіб у Литві.﻿ Про це заявила представниця міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте, повідомляє Європейська правда.

"Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо виконавицю до списку персон нон грата", - повідомила прессекретарка глави МЗС Габріелюса Ландсберґіса.

Міністр культури Симонас Кайріс повідомив, що ця виконавиця є громадянкою України і наразі проживає в Латвії, тому, на відміну від виконавців із Росії, їй не заборонено в'їзд до країни автоматично.

"Оскільки йдеться про організатора приватних заходів, приватних просторів, єдиний вихід - розглянути, чи не додати таку людину до списку небажаних осіб у Литві", - сказав міністр.

Лобода одна з найпопулярніших співачок у Росії останніх років. Вона запланувала в Литві чотири концерти на кінець листопада і початок грудня.

Співачка вела активну концертну діяльність у Росії після окупації Росією Криму, а 2015 року також співала на концерті 9 травня.

Кайріс сказав, що ця виконавиця викликає ризик з урахуванням її колишньої позиції щодо Росії.

"Тому що, якщо мати на увазі роль Литви в плані війни, розуміти значну частину українців, суспільство, природно, що це питання не може пройти якось тихо", - сказав він, додавши, що рішення має бути прийнято ще до концертів Лободи в Литві.

Водночас він наголосив, що виступи Лободи в Латвії скасували самі організатори деяких заходів, і закликав представників цього бізнесу в Литві взяти приклад з колег, якщо виникають сумніви щодо ставлення виконавців до російської агресії.

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