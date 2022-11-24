Відключення триватимуть: дефіцит потужності енергосистеми 50%

У НЕК Укренерго розповіли про стан української енергосистеми станом на 19:00 у четвер, 24 листопада, наступного дня після масованих ударів країни-агресора РФ по Україні, повідомляє Новое время.

Після російської атаки в енергосистемі сталася системна аварія, ударів зазнали важливі енергооб'єкти, тому відновлення в таких випадках триває довше. У компанії сказали, що не можуть назвати конкретних термінів повного відновлення.

Станом на 19:00 в Україні працює значна частина тепло- та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, окрім захопленої російськими окупантами ЗАЕС. Живлення в першу чергу подають на об'єкти критичної інфраструктури, також поступово заживлюють побутових споживачів.

"Виробники електроенергії забезпечили понад 50% потреб споживання в країні… Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі досі 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні" , - пояснили в Укренерго.

У компанії також попросили українців з розумінням поставитися до графіків планових та аварійних відключень і додали, що, незважаючи на цілодобову роботу ремонтних бригад, на ліквідацію пошкоджень потрібно більше часу, ніж раніше.