ЗСУ готують нові просування вперед на деяких напрямках
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готують просування вперед на деяких напрямках, повідомляє Новое время.
"Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Українські сили, за даними президента, фіксують спроби окупантів перетягнути додаткові війська та техніку до лінії фронту та роблять усе, щоб "відмінусувати" російські сили.
Президент додав, що майже щогодини отримує дані про удари росіян по Херсону та іншим регіонам області.
"Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати", — наголосив президент.