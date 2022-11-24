ЗСУ готують нові просування вперед на деяких напрямках

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готують просування вперед на деяких напрямках, повідомляє Новое время.

"Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед" , - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Українські сили, за даними президента, фіксують спроби окупантів перетягнути додаткові війська та техніку до лінії фронту та роблять усе, щоб "відмінусувати" російські сили.

Президент додав, що майже щогодини отримує дані про удари росіян по Херсону та іншим регіонам області.