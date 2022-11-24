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Зеленський вважає, що Україна поверне Крим військовим шляхом

Зеленський вважає, що Україна поверне Крим військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський повторив, що для завершення розв’язаної Росією повномасштабної війни Україна має деокупувати Крим, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер, 24 листопада, глава держави сказав, що «якщо ви не можете повернути свою територію повністю, війна просто заморожена, і коли вона відновиться - питання часу».

"Ми повинні повернути всі території... тому що я вважаю, що за відсутності дипломатії поле бою — це шлях", — пояснив Зеленський.

Як пише FT, деякі західні партнери України стурбовані тим, що «спроби України повернути Крим... можуть призвести до небезпечної ескалації з боку Москви». Президент України підтвердив, що на міжнародному порядку денному порушують питання Криму.

"Я розумію, що всі збентежені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невоєнним шляхом, я буду тільки за... Якщо рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] входить до складу РФ, ніхто не повинен витрачати на це свій час. Це марнування часу", — додав він.

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