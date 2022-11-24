Зеленський вважає, що Україна поверне Крим військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський повторив, що для завершення розв’язаної Росією повномасштабної війни Україна має деокупувати Крим, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер, 24 листопада, глава держави сказав, що «якщо ви не можете повернути свою територію повністю, війна просто заморожена, і коли вона відновиться - питання часу».

"Ми повинні повернути всі території... тому що я вважаю, що за відсутності дипломатії поле бою — це шлях" , — пояснив Зеленський.

Як пише FT, деякі західні партнери України стурбовані тим, що «спроби України повернути Крим... можуть призвести до небезпечної ескалації з боку Москви». Президент України підтвердив, що на міжнародному порядку денному порушують питання Криму.