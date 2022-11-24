Данилов побоюється за життя Пашиняна та Лукашенка

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про побоювання за життя керівників Казахстану, Вірменії та Білорусі через їхню "самостійну позицію", яка може йти всупереч позиції РФ, повідомляє Ліга.net.

Коментуючи загрозу наступу з півночі за участю білоруських військ, Данілов наголосив, що "ситуація непроста", і Білорусь давно окупована Росією, а керівництво Білорусі "перебуває у заручниках" в РФ.

"Це дуже складна ситуація. Але в Росії все тріщить по швах. Ви бачили те зборище або явище, яке називається ОДКБ. Вже смішно виглядає, коли з росіянами на відстані двох-трьох метрів ніхто навіть фотографуватися не хоче, не кажучи про інше. На сьогоднішній день є окрема позиція Казахстану, Вірменії та Білорусі, і ми дуже хвилюємося за життя керівників цих країн, тому що підла Росія може зробити все, що залежить від неї, щоб змінювати певні процеси у світі", – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Росія – країна-терорист, і від неї можна очікувати чого завгодно.