Дощі та сильний туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 25 листопада, у низці областей нашої країни очікуються дощі, місцями зі снігом. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними синоптиків, сьогодні у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ. При цьому у Чернігівській та Сумській областях, а також у Карпатах можливий місцями мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вранці на півночі, півдні та в центрі очікується туман, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від -2 морозу до +3 градусів. На решті території вночі +1 +6, а вдень +4 +9 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, вдень очікується дощ, а ночі без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. У Київській області вранці можливий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

У Києві протягом доби температура повітря буде триматися у межах від 0 до +3 градусів.