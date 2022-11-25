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Болгарія викликала посла Північної Македонії

Болгарія викликала посла Північної Македонії

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла Північної Македонії Агнесу Русі-Поповську після стрілянини у культурному клубі "Цар Борис III" в Охриді, що належить болгарам, повідомляє Європейська правда.

На початку цього тижня невідомий зловмисник закидав камінням клуб, розбивши скло та частину світлової реклами, а за кілька днів це переросло у стрілянину з вогнепальної зброї по приміщенню клубу.

МЗС Болгарії в ноті протесту засудило серйозний злочинний акт.

"Ми відзначаємо реакцію міністерства закордонних справ Північної Македонії, але ми категорично не вживаємо таких серйозних злочинних дій, які визначаються як акт вандалізму" , - додається в болгарській позиції.
"Потрібні додаткові та серйозні послідовні зусилля для виконання зобов'язань, пов'язаних із захистом та забезпеченням прав людини, що є одним із основних критеріїв на шляху вступу Республіки Північна Македонія до ЄС" , - прокоментував заступник міністра та прес-секретар МЗС Болгарії Костадін Коджабашев.

У листі протесту, врученому послу, йдеться, що неодноразові приклади ескалації насильства в останні місяці показують на практиці, що систематична відсутність цілеспрямованих та адекватних заходів створює відчуття безкарності та заохочує множення злочинів на ґрунті ненависті проти болгар у Північній Македонії.

Міністр закордонних справ Болгарії Микола Мільков, який зараз перебуває в Барселоні, провів розмову зі своїм македонським колегою Буджаром Османі, гостро поставивши питання про ескалацію, що триває. Османі пообіцяв якнайшвидше прояснити, що сталося.

З парламентської трибуни лідер популістської проросійської партії "Ворожани" Костадин Костадінов, який принципово виступає проти ЄС та НАТО, закликав уряд "терміново порушити питання нападів на болгарські клуби в Північній Македонії на найвищому рівні для обговорення в Євросоюзі".

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