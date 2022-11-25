Британія передасть Україні гелікоптери Sea King

Британія підготувала черговий пакет військової допомоги Україні. Поряд з іншим озброєнням вона передасть три вертольоти Sea King, повідомляє Автоцентр.

Як повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, ці гелікоптери раніше використовував Королівський військово-морський флот для знищення підводних човнів. У 2018 році їх зняли з озброєння, замінивши сучаснішими літальними апаратами. ЗСУ проводитимуть на них рятувальні та пошукові місії.

За словами чиновника, українські екіпажі вже проходили навчання у Сполученому Королівстві і наразі повністю готові до польотів. Тип гелікоптерів, які вирушать до України, він не назвав. Швидше за все це будуть транспортники Sikorsky S-61 Sea King, побудовані компанією Westland Helicopters.

Вертоліт Sikorsky S-61 Sea King досягає завдовжки 2215 мм і 5130 мм у висоту. Його максимальна злітна вага становить 9525 кг. Крейсерна швидкість дорівнює 219 км/год, а максимальна – 267 км/год. При повному баку може подолати до 1000 км.