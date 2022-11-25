Маск вирішив "амністувати" заблоковані акаунти у Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що планує відновити заблоковані акаунти, які не порушували закон і не займалися спамом. Про це йдеться у повідомленні Маска у Twitter, повідомляє Ділова столиця.

Таке рішення він ухвалив після голосування у соцмережі. 72,4% учасників проголосували за відновлення облікових записів, за умови, що вони "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

Опитування Маска

Після підбиття підсумків Ілон Маск зазначив: "Люди сказали своє слово. Амністія розпочнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei".