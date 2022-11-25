Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще понад 4 сотні окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 солдатів, 2 899 танків та 1 895 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2 899 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 5 844 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 895 (+6) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО – 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1553 (+6) од.,

крилатих ракет - 531 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) од.,

спеціальної техніки – 163 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.