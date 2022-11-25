Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще понад 4 сотні окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 солдатів, 2 899 танків та 1 895 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 2 899 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 5 844 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 895 (+6) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.,
- засобів ППО – 209 (+0) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1553 (+6) од.,
- крилатих ракет - 531 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.