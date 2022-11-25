УП: Арахамія їздив до Відня на зустріч із Фірташем

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїжджав до столиці Австрії Відня на зустріч із олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США, повідомляє Українська правда.

УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія було помічено під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

Джерела у бізнес-колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у вказаному готелі та мав там зустріч із Дмитром Фірташем.

У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч із Фірташем.

"Підтверджую свій візит до Відня 9 - 11 листопада, куди я прилітав повертаючись з робочої поїздки до Ізраїлю" , - повідомив Арахамія.

За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення питання про перспективи відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю. .

Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро.