З Кремля виганяють куратора виборів на вимогу силовиків - Медуза

За даними видання "Медуза", близький соратник керівника політичного блоку Кремля Сергія Кирієнка Олександр Харичев, який курирував усі російські вибори і мав займатися президентською кампанією 2024 року, найближчим часом піде у відставку.

Два джерела видання заявили, що чиновник залишить свою посаду нібито "за станом здоров'я", яке "треба покращити після кількох років нервової роботи".

Але третій співрозмовник додав, що на відставці Харичева наполягають високопоставлені силовики, які незадоволені тим, як пройшли так звані "референдуми" щодо анексії українських територій.

Він уточнив, що, зокрема, силовиків "вразили масштаби витрат" на це псевдоголосування.

Видання зазначає, що офіційно невідомо, скільки Кремль витратив на організацію "референдумів".

Як можливих наступників джерела "Медузи" назвали нинішнього заступника Харичева Бориса Рапопорта і главу департаменту "Росатома" з роботи з регіонами Андрія Полосіна (цю посаду свого часу обіймав у "Росатомі" сам Харичев, а Полосін тоді був його заступником).

Співрозмовники видання заявили, що зараз найімовірнішим вважається призначення Полосіна.

У разі призначення Полосін стане безпосереднім куратором президентської кампанії 2024 року.

Псевдореферендуми, за які відповідало, серед інших, управління Харичева, неодноразово переносилися через поразки російської армії на фронті. Вони все-таки відбулися наприкінці вересня, але вже на початку листопада російські військові були змушені відступити з окупованого Херсона.

За даними "Медузи", Олександр Харичев – один із найдосвідченіших соратників Сергія Кирієнка. Ще на початку нульових він працював у повпредстві президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі, яким тоді керував Кирієнко. Потім Харичев перейшов на роботу в адміністрацію президента Росії, де став заступником начальника управління з внутрішньої політики.

В АП він пропрацював до 2009-го, а потім провів чотири роки в структурах компанії "Ренова". Після чого знову почав працювати з Кирієнком – цього разу в держкорпорації "Росатом", якою той керував у середині 2010-х. У "Росатомі" Харичев відповідав за політичну складову: співробітники його підрозділу вели виборчі компанії кандидатів, лояльних до "Росатома", у містах, де розташовані підприємства корпорації.

У 2016-му Кирієнко перейшов на роботу в Кремль, незабаром до нього приєднався і Харичев. В останні роки саме співробітники Харичева займалися проведенням виборчих кампаній кандидатів від влади (найрізноманітніших рівнів). Зокрема, Харичев курирував президентські вибори 2018 року, голосування щодо поправок до Конституції 2020-го (воно "обнулило" президентські строки Путіна) і думські вибори 2021-го.

Крім того, Харичев особисто займався "проблемними" губернаторськими кампаніями.

"Медуза" зазначає, що за Харичева потрібні Кремлю результати виборів стали забезпечувати не тільки прямими фальсифікаціями на дільницях і голосуванням бюджетників, а й "корпоративною мобілізацією".