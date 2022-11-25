Понад 90% українців вважають Голодомор геноцидом – опитування

В Україні збільшилася кількість людей, які вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

93% опитаних погоджуються з твердженням, що Голодомор був геноцидом, 3% не погоджуються і 4% вагаються з позицією.

Соціологи зазначають, що за останні 10 років відбулося зростання у 1.5 раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу. У порівнянні із минулим роком – зростання на 8 в.п.

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Значної різниці у позиціях з огляду на вік респондентів також не зафіксовано.

Опитування проводили 20-21 листопада серед тисячі жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Цього року День пам'яті жертв голодоморів відзначатимуть 26 листопада. Актом геноциду українського народу Голодомор 1932–1933 років визнали вже понад 20 країн, зокрема вчора це зробили в Ірландії, Румунії та Молдові.