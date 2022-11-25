В Євросоюзі погодили п'ять пропозицій з подолання енергокризи

Міністри енергетики країн Євросоюзу напередодні, 24 листопада, погодили п'ять пропозицій Єврокомісії з подолання енергетичної кризи. Однак їм не вдалося домовитися про запровадження порогу цін на газ.

За словами єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, міністри досягнули політичної згоди щодо таких основних моментів:

спільні закупівлі газу, які дозволять об'єднати попит через Енергетичну платформу ЄС та спільно закупити 13,5 млрд куб. м газу у 2023 році для заповнення підземних сховищ газу (ПСГ). Регламент про спільні закупівлі газу передбачає, що російський газ буде виключений з цього механізму;

доручення Агентству з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) до кінця березня 2023 року розробити новий газовий бенчмарк, оскільки найбільш популярний ціновий орієнтир – TTF – більше не відбиває ситуацію на газовому ринку ЄС;

механізм обмеження внутрішньоденних коливань цін у разі торгівлі деривативами, щоб уникнути надмірної волатильності та полегшити дефіцит ліквідності для енергетичних компаній;

зміцнення енергетичної солідарності ЄС, щоб у разі надзвичайної ситуації жодна країна ЄС не залишилася наодинці;

прискорене отримання дозволів на технології, які можуть змінити ситуацію вже нинішньої зими, наприклад, на встановлення сонячних панелей та теплових насосів, а також запровадження принципу, згідно з яким проєкти з відновлюваних джерел енергії відповідають першорядним суспільним інтересам.

Наступне обговорення та узгодження пакета заходів ЄС для боротьби з енергетичною кризою очікується на позачерговому засіданні Ради ЄС 13 грудня.