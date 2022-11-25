Британська розвідка опублікувала останню карту бойових дій в Україні

Британська розвідка у п’ятницю, 25 листопада, опублікувала останню карту бойових дій в Україні, повідомляє Новое время.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 25 листопада, протягом минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Волинський та Поліський напрямки: обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Сіверський напрямок: окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район населеного пункту Вовківка Сумської області.

Слобожанський напрямок: противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого ворог задіяв ударний безпілотник.

противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого ворог задіяв ударний безпілотник. Куп’янський та Лиманський напрямки: противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області, Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний безпілотник.

противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області, Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний безпілотник. Бахмутський та Авдіївський напрямки: тут противник зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків та різнокаліберної артилерії зазнали Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.

Інфографіка: Ministry of Defence via Twitter

Новопавлівський та Запорізький напрямки: ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару. Криворізький та Херсонський напрямки: окупаційні війська продовжують артилерійські обстріли позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вони задіяли танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка і Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

окупаційні війська продовжують артилерійські обстріли позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вони задіяли танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка і Велетенське Херсонської області та міста Херсон. Мостове Запорізької області: Російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства російської федерації. У разі відмови погрожують «націоналізувати», тобто просто забрати це нерухоме майно.

Протягом доби окупаційні війська завдали шістьох ракетних, 14 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас підтверджене вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали два вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

Протягом минулої доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили чотири пункти управління, два райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська втратили 430 своїх військових, а від початку вторгнення — 86150.