Чорногорія підтримала прагнення України стати членом НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з міністром МВС Чорногорії Філіпом Аджичем. Останній підтвердив підтримку його країни щодо бажання України стати членом НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це пресслужба Міністерства оборони України повідомила у Telegram-каналі.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі" , — заявив Аджич.

Під час зустрічі сторони також порушили питання щодо надання Україні подальшої підтримки у боротьбі з Росією, а також реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.

Як повiдомлялось, міністерство закордонних справ Чорногорії 29 вересня оголосило шістьох співробітників посольства РФ персонами нон грата.