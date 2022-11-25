США, Корея та Франція передадуть Україні сотні генераторів

США, Корея та Франція готові передати Україні близько 200 генераторів, щоб підтримати країну після атак Росії на критичну інфраструктуру, повідомляє Новое время.

Про те, що агентство США з міжнародного розвитку USAID готове передати Україні 80 генераторів, заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter.

"Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, тоді як ми продовжуємо стояти з Україною" , - написала Брінк.

Пресслужба Верховної Ради повідомляла, що Південна Корея надасть 20 високопотужних генераторів Україні.

"З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року" , - заявив посол України в Кореї Дмитро Пономаренко.

Також Франція готова направити Україні 100 генераторів великої потужності, повідомила голова МЗС Франції Катрін Колонна.

"Щоб допомогти населенню протриматися, Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, поки Росія хоче зробити зиму зброєю війни" , - пише вона у Twitter.

Колонна зазначила, що французькі генератори вже прямують в Україну. Вона знову наголосила, що російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

Раніше повідомлялося, що Рига закупила для Києва електрогенератори та теплові гармати.

У середу, 23 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі Україні. За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти здійснили 67 пусків крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу Ланцет.

Внаслідок ракетних атак українці у багатьох областях, Києві та інших великих містах залишилися без світла, тепла та електропостачання.