ЗМІ: ЄС відновить переговори щодо обмеження ціни на російську нафту

Дипломати країн Європейського Союзу на зустрічі у п'ятницю ввечері спробують укласти остаточну угоду про рівень цін для обмеження експорту російської нафти, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

Країни ЄС поки не домовилися, наскільки суворим має бути обмеження цін, яке буде впроваджено спільно з Групою семи.

Такі країни, як Польща, заперечували проти пропозиції встановити ліміт у 65 доларів за барель, кажучи, що це занадто щедро для Росії. Інші країни, включаючи Грецію, не хочуть опускатися нижче цього рівня.

Співрозмовники видання сказали, що дипломати налаштовані оптимістично, що вони зможуть завершити угоду в п'ятницю. В ЄС є тиск дедлайнів, оскільки санкції щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня.

Як потенційний компроміс країни-члени обговорюють включення регулярного перегляду цін.

Метою обмеження ціни, вперше запропонованого США, є збереження потоку російської нафти, а також обмеження доходів Москви. Критики запропонованого рівня вказують на той факт, що Москва вже продає свою нафту зі знижкою, тому обмеження ціни на цьому рівні дозволило б продовжувати бізнес, як зазвичай.

Нагадаємо, Естонія у ЄС буде наполягати на встановленні нижчої граничної ціни на російську нафту, аніж пропонують країни Групи семи, і натякає на можливість застосувати своє право вето.