МАГАТЕ: Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі

Усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт МАГАТЕ.

"Чотири діючі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії на початку цього тижня" , - йдеться у звіті МАГАТЕ.

Також в агентстві заявили, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни. На Чорнобильській АЕС також сьогодні, 25 листопада, було відновлено електропостачання.

Раніше повідомлялося, що перший блок Хмельницької атомної електростанції вчора, 24 листопада, підключили енергетики до електромережі України.

Раніше ми писали, що 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.