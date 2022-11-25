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ВМС: Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Серед них немає ракетоносіїв

ВМС: Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Серед них немає ракетоносіїв

Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Серед них немає жодного ракетоносія, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі", — йдеться у повідомленні.

Також, за їхніми даними, у Середземному морі Росія тримає дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп яких — 76 ракет.

За добу в інтересах Росії пройшли через Керч-Єнікальську протоку:

  • до Азовського моря - 18 суден, з них 3 судна рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 36 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали у пресслужбі.

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