ВМС: Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Серед них немає ракетоносіїв

Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Серед них немає жодного ракетоносія, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі" , — йдеться у повідомленні.

Також, за їхніми даними, у Середземному морі Росія тримає дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп яких — 76 ракет.

За добу в інтересах Росії пройшли через Керч-Єнікальську протоку:

до Азовського моря - 18 суден, з них 3 судна рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря - 36 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.