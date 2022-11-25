Президент Литви закликав збільшувати допомогу Україні та посилити санкції проти РФ
Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на Москву, повідомляє Європейська правда.
Про це пише Spiegel.
"Ми повинні розширити нашу підтримку Україні: системи протиповітряної оборони, зброя, військова техніка, зимова форма - все, про що просять українці", - сказав він після зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Латвії та Румунії в Каунасі.
"Ми повинні продовжувати санкції: у Кремля не повинно залишитися ресурсів для продовження цієї війни", - додав глава литовської держави.
Глави чотирьох країн ЄС обговорили питання безпеки і оборони та зміцнення східного флангу НАТО. Разом вони також взяли участь у симпозіумі "Ідея Європи" у культурній столиці Європи 2022 року. До учасників заходу у відеозверненні також звернувся президент України Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що його країна бореться за європейські цінності і що Україна стала передовою лінією в боротьбі Європи за себе.
"Минуло 274 дні і антиєвропейська агресія Росії приречена на провал, європейська свобода гарантована", - сказав він.
Раніше прем'єрка Литви заявила, що допомога енергосистемі України так само важлива, як допомога зброєю.
Литва вже надала допомогу в розмірі 3 млн євро на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури України, а незабаром буде надано допомоги ще на 2 млн євро.