Міськрада: Внаслідок російського обстрілу Херсона загинули 15 людей

У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинули 15 людей. Ще 35 мирних жителів отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомила глава Херсонської міськради Галина Лугова під час брифінгу.

За її даними, у місті зафіксовано 75 "прильотів". Внаслідок російських обстрілів загинули 15 людей і ще 35 отримали поранення.

Пресслужба Херсонської міськради у Telegram зазначає, що через вчорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Було евакуйовано 58 жителів Херсона, у тому числі 22 дитини.

"Всі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста" , - додали у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що з Херсона евакуювали пацієнтів лікарень через постійні обстріли міста військами РФ.

Увечері 24 листопада російські окупанти обстріляли із РСЗВ житлові райони Херсона. Снаряди влучили у багатоповерхівку та дитячий майданчик.