У суботу в Херсоні розпочнуть тестово подавати електроенергію – обленерго

У суботу, 26 листопада, у деокупованому Херсоні планується здійснити тестове ввімкнення електромереж, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні "Херсонобленерго".

"Незважаючи на надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія" , - сказав голова правління компанії Ігор Сафронов.

Він додав, що в подачі електроенергії застосовуватимуться екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність.

"В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації" , – наголосив керівник обленерго.

За його словами, ремонти тривають також на повітряній лінії, яка дасть змогу відновити роботу водопроводу "Дніпро – Миколаїв", який постачав до Миколаєва питну воду.